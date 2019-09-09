Знаменитую статую быка на Уолл-стрит повредили

Понедельник, 09 Сентябрь 2019 Мир Мир

Знаменитую статую быка на Уолл-стрит повредили

Полиция Нью-Йорка задержала вандала, который повредил статую «Атакующий бык» на Уолл-стрит.

Об этом сообщает телеканал CBS.

В ведомстве отметили, что мужчина ударил бронзовую статую предметом, похожим на музыкальный инструмент, из-за чего около правого рога быка образовались вмятины и царапины. Нарушителем оказался 42-летний Тевон Варлак из Далласа. Ему предъявили обвинение сразу по нескольким статьям.

О причинах, побудивших мужчину повредить достопримечательность, не сообщается.

«Атакующего быка» придумал скульптор итальянского происхождения Артуро ди Модика. Он без ведома властей установил памятник 15 декабря 1989 года напротив здания Нью-Йоркской фондовой биржи, назвав быка подарком городу. Полиция сперва изъяла скульптуру, но потом, под воздействием общественности, решила установить быка в парке Боулинг Грин напротив Уолл-стрит. «Атакующий бык» стал одной их главных достопримечательностей Нью-Йорка.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья