Знаменитую статую быка на Уолл-стрит повредили

Об этом сообщает телеканал CBS.

В ведомстве отметили, что мужчина ударил бронзовую статую предметом, похожим на музыкальный инструмент, из-за чего около правого рога быка образовались вмятины и царапины. Нарушителем оказался 42-летний Тевон Варлак из Далласа. Ему предъявили обвинение сразу по нескольким статьям.

О причинах, побудивших мужчину повредить достопримечательность, не сообщается.

«Атакующего быка» придумал скульптор итальянского происхождения Артуро ди Модика. Он без ведома властей установил памятник 15 декабря 1989 года напротив здания Нью-Йоркской фондовой биржи, назвав быка подарком городу. Полиция сперва изъяла скульптуру, но потом, под воздействием общественности, решила установить быка в парке Боулинг Грин напротив Уолл-стрит. «Атакующий бык» стал одной их главных достопримечательностей Нью-Йорка.