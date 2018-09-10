Знаменитый Джейми Оливер собственноручно задержал грабителя

Оливер с женой и пятью детьми находился дома, в своем особняке стоимостью 8 млн фунтов в престижном лондонском районе Хайгейт, когда услышал странный шум. Выйдя на улицу, он увидел незнакомца, пытавшегося залезть к нему в дом.

«Джейми был просто вне себя, он тут же бросился в погоню за этим человеком», - рассказывает один из соседей.

43-летний Оливер догнал незадачливого вора и повалил его на землю. Прибежавшие на шум соседи позвонили в полицию, а Джейми удерживал вора до тех пор, пока не подъехал наряд, сообщает BBC.

Полицейские задержали мужчину и отвезли в участок. Задержанный, как пишет британская пресса, ранее уже пытался забраться в другие дома на этой улице, где также проживают и другие знаменитости, в частности, супермодель и актриса Кейт Мосс.

Джейми Оливер - британский шеф-повар, ресторатор и предприниматель, известный благодаря своим интерпретациям английской кухни. Всемирную популярность ему принесло ТВ-шоу «Голый повар» канала BBC. В этом кулинарном шоу Оливер показывал, как просто готовить сложные блюда. Сейчас у него с два десятка книг, десятки ресторанов и пятеро детей.