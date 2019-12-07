Знаменитый отель Зальцбурга открылся после реновации

Отель открыт в здании 1407 года на исторической улице Зальцбурга Гетрайдегассе, пишет euromag.ru.

Сегодня старинные арочные потолки и такие исторические артефакты, как стойка регистрации с резьбой ручной работы и оригинальный шкаф для ключей из массива дерева, дополняют современные предметы интерьера.

После реставрации в интерьерах номеров удалось достичь баланса старины и новизны. Пол из массива дерева оттеняет текстиль в светлых тонах с акцентами цвета василька. Ковры, шторы и декоративные наволочки изготовлены местным дизайнером Jordis из традиционных тканей ручной работы.