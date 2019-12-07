Знаменитый отель Зальцбурга открылся после реновации

Суббота, 07 Декабрь 2019 Мир Мир

Знаменитый отель Зальцбурга открылся после реновации

Hotel Goldener Hirsch, a Luxury Collection Hotel, Salzburg объявил о завершении масштабной 30-миллионной реновации.

Отель открыт в здании 1407 года на исторической улице Зальцбурга Гетрайдегассе, пишет euromag.ru.

Сегодня старинные арочные потолки и такие исторические артефакты, как стойка регистрации с резьбой ручной работы и оригинальный шкаф для ключей из массива дерева, дополняют современные предметы интерьера.

После реставрации в интерьерах номеров удалось достичь баланса старины и новизны. Пол из массива дерева оттеняет текстиль в светлых тонах с акцентами цвета василька. Ковры, шторы и декоративные наволочки изготовлены местным дизайнером Jordis из традиционных тканей ручной работы.

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