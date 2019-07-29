Знаменитый парад военных оркестров пройдет в Эдинбурге

Королевский Эдинбургский парад военных оркестров – это музыкально-театральный фестиваль, который проводится в Шотландии ежегодно с 1950 года. Военные оркестры из разных стран, барабанщики, процессии акробатов, художественные коллективы и певцы объединяются, чтобы показать невероятное представление на площади перед Эдинбургским замком, пишет euromag.ru.

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