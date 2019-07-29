Знаменитый парад военных оркестров пройдет в Эдинбурге

Понедельник, 29 Июль 2019 Мир Мир

Знаменитый парад военных оркестров пройдет в Эдинбурге

Со 2 по 24 августа в Эдинбурге пройдет знаменитый парад военных оркестров.

Королевский Эдинбургский парад военных оркестров – это музыкально-театральный фестиваль, который проводится в Шотландии ежегодно с 1950 года. Военные оркестры из разных стран, барабанщики, процессии акробатов, художественные коллективы и певцы объединяются, чтобы показать невероятное представление на площади перед Эдинбургским замком, пишет euromag.ru.

Отель The Balmoral из коллекции Rocco Forte предлагает гостям два билета на субботние ночные выступления 11-го или 17-го августа, а также на финальное шоу 24-го августа. Специальное предложение включает двухдневное проживание в люксе для двоих, завтрак, трансферы из/в аэропорт, а также комплимент в размере 170 фунтов стерлингов на напитки и еду, который можно потратить в кафе и барах отеля, в том числе в ресторане Number One, удостоенном звезды Мишлен.

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