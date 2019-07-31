Знаменитый парижский отель приглашает на «Травиату»

В связи с этим громким событием с 12 сентября по 16 октября 2019 года отель Le Meurice, входящий в знаменитую цепочку Dorchester Collection, подготовил для своих гостей эксклюзивное предложение.

Осенью 2019 года гостям предложат провести незабываемый уик-энд в новых роскошных люксах шести категорий, в интерьерах которых классицизм 18 века гармонично сочетается с современным шиком. В каждом номере настоящих любителей оперы будут ждать приветственная бутылка шампанского, два билета в оперу категории Optima и либретто, пишет euromag.ru.

Главное событие состоится в стенах Гранд-Опера, всего в нескольких минутах ходьбы от Le Meurice. Молодой австралийский режиссер Саймон Стоун, дебютирующий на сцене Оперы Гарнье пригласил на сцену две восходящие звезды оперного мира: сопрано Претти Йенд и тенора Бенджамина Бернхайма.

После представления гостей пригласят в один из ресторанов отеля Le Dalí, для которого виртуозный шеф-повар Джослин Херланд создал специальное меню, отдав таким образом дань театру Ла Фениче, где Верди впервые представил «Травиату» для широкой публики в 1853 году. В меню будут представлены блюда и напитки, вдохновленные знаменитой постановкой: беллини с итальянскими закусками, фаршированные кальмары в венецианском стиле и медальоны из телятины а-ля Планча с хором из сезонных овощей.

Финальным штрихом станет кулинарный магнум опус, созданный шеф-кондитером Седриком Гроле. Десерт является прямой отсылкой к любимому цветку Мари Дюплесси - фиалке (с итал. violetta), название которого по сей день является сценическим именем главной героини: Виолетты Валери (Violetta Valeri). Десерт в форме прекрасного цветка, выполненный в пастельных тонах, не оставит равнодушным ни одного гостя. Меню «La Traviata» в ресторане Le Dalí будет доступно с 12 сентября по 16 октября 2019 года, и его стоимость составит 130 евро с человека.

Отель Le Meurice предлагает воспользоваться эксклюзивным предложением в любую из трех дат:

- 12 сентября 2019

- 21 Сентября 2019

- 4 Октября 2019