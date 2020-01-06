Золото подорожало до максимума впервые за семь лет из-за убийства Сулеймани

Об этом сообщает «Интерфакс».

Золото стало стоить дороже на 2,3 процента — до 1588,13 доллара за унцию (примерно 28 граммов). Также увеличилась цена палладия — она достигла рекордных 2027,91 доллара за унцию.

Издание Bloomberg со ссылкой на аналитиков пишет, что цена золота может вырасти еще больше. Специалисты прогнозируют увеличение его стоимости вплоть до 1600 долларов за унцию, если напряженность между Вашингтоном и Тегераном усилится.