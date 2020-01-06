Золото подорожало до максимума впервые за семь лет из-за убийства Сулеймани

Понедельник, 06 Январь 2020 Мир Мир

Золото подорожало до максимума впервые за семь лет из-за убийства Сулеймани

Цена золота подскочила до максимального уровня впервые за семь лет (с 2013 года).

Об этом сообщает «Интерфакс».

Золото стало стоить дороже на 2,3 процента — до 1588,13 доллара за унцию (примерно 28 граммов). Также увеличилась цена палладия — она достигла рекордных 2027,91 доллара за унцию.

Издание Bloomberg со ссылкой на аналитиков пишет, что цена золота может вырасти еще больше. Специалисты прогнозируют увеличение его стоимости вплоть до 1600 долларов за унцию, если напряженность между Вашингтоном и Тегераном усилится.

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