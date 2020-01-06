Зоран Миланович займет кресло президента Хорватии

Кресло президента Хорватии на предстоящие пять лет займет одержавший победу по итогам двух туров президентских выборов выдвиженец от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) республики, бывший премьер-министр страны Зоран Миланович, который намерен развивать партнерство со странами Западной Европы и США, пишет euromag.ru.

Действующий президент страны Колинда Грабар-Китарович, которую в ходе выборов поддерживала правящая правоцентристская партия "Хорватское демократическое содружество" (ХДС), уступила оппоненту в обоих турах избирательной гонки. Если в первом круге проигрыш выглядел довольно скромным, то второй этап завершился на отметке в более чем 5 процентных пунктов отставания от Милановича.

По данным Государственной избирательной комиссии (ГИК) республики, результаты обработки 99,54% бюллетеней свидетельствуют о том, что Зоран Миланович набирает 52,70%, а Грабар-Китарович - 47,30% голосов избирателей. Вместе с тем хорватская диаспора за рубежом практически единогласно поддержала Грабар-Китарович. За нее проголосовали почти 88% избирателей, тогда как Милановича поддержали всего 12,08% граждан республики. Голосование проходило в 47 государствах мира.

Сотрудники ГИК и присутствовавшие на выборах наблюдатели не отметили существенных нарушений в ходе голосования, за исключением случаев с рассылкой в соцсетях сообщений, авторы которых призывали избирателей голосовать в обмен на материальное вознаграждение, а также нескольких задержек открытия избирательных участков.

"Я доволен, победа нелегкая, но чистая, - отметил Миланович по итогам подсчета 99% голосов. - Планирую немного побыть с друзьями и отправиться спать".

Избранный новым президентом Хорватии Зоран Миланович заявлял, что хочет стать "президентом современной, прогрессивной и открытой Хорватии", а также "верховным защитником прав Хорватии, ее народа и граждан". Он считает, что президент должен избираться в парламенте. Выступает против расширения полномочий главы государства, в том числе за счет участия в процессе выбора и назначения судей Конституционного суда, которые в настоящее время избираются парламентом, а также не поддерживает введение в стране евро (Центробанк Хорватии прогнозирует, что переход на евро произойдет в 2023 году). Миланович планирует развивать партнерство со странами Западной Европы и с США. Среди пунктов его программы также числятся борьба с коррупцией, доступное, но не бесплатное здравоохранение. Его предвыборным являлся лозунг "Президент с характером".