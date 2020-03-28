Звезда фильмов о Джеймсе Бонде оставит детей без наследства

Суббота, 28 Март 2020 Мир Мир

Звезда фильмов о Джеймсе Бонде оставит детей без наследства

Британский актер Дэниел Крейг оставит своих детей без наследства.

Об этом сообщает издание The Sun.

Звезда фильмов об агенте 007 Джеймсе Бонде считает, что люди должны тратить или жертвовать свои деньги, пока они живы. «Я думаю, что наследство — это очень неприятно. Моя философия заключается в том, чтобы избавиться от всего этого или раздать до того, как я уйду» — пояснил артист.

Уточняется, что за картину «Не время умирать» Крейг получил 18 миллионов фунтов стерлингов. Кроме того, он владеет домами в Нью-Йорке и Лондоне.

52-летний Крейг женат на 50-летней актрисе Рэйчел Вайс. В 2018 году у пары родилась дочь. У Крейга также есть ребенок от бывшей жены Фионы Лаудон, с которой он развелся в 1994 году.

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