Звезду The Beatles ограбили

Пятница, 14 Декабрь 2018 Мир Мир

Звезду The Beatles ограбили

Дом одного из основателей группы The Beatles Пола Маккартни в Лондоне ограбили.

Преступники проникли в особняк в Сент-Джонс-Вуде вечером 7 декабря. Приехавшие на вызов полицейские обнаружили следы взлома.

Они не пояснили, находились ли 76-летний Маккартни и его жена Нэнси Шевелл дома во время случившегося. Отмечается, что пока никто не арестован.

Инцидент произошел за несколько дней до того, как британский музыкант 13 декабря дал концерт в своем родном городе Ливерпуле. Выступление состоялось в рамках тура Freshen Up. В ходе выступления Маккартни исполнил 38 песен.

Это не первый случай, когда кто-то из участников The Beatles стал жертвой воров. Так, в декабре 1999 года грабители проникли в дом Джорджа Харрисона в городе Хенли-на-Темзе и ударили его ножом.

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