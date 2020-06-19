1 июля 2020 г. состоится общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

Посольстве России в Португалии образован избирательный участок № 8259, расположенный по адресу 1000-286, г. Лиссабон, ул. Вишконде де Сантарень, д. 57, тел. +351 21 846 24 24. Голосование на нем пройдет 1 июля с.г. с 8:00 до 20:00 по лиссабонскому времени.

С учетом того, что в Португалии этот день является рабочим, все желающие смогут проголосовать в Посольстве также в субботу 27 июня и воскресенье 28 июня с.г. с 10:00 до 18:00.

Ввиду действующего в стране режима национального бедствия и неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки обязательным требованием является ношение в помещении для голосования средств индивидуальной защиты (маски), приобретенных голосующими самостоятельно, и соблюдение социальной дистанции в два метра.

Обращаем внимание, что, согласно постановлениям ЦИК России от 04.06.2020 г. № 251/1850-7 и № 251/1851-7, граждане Российской Федерации, зарегистрированные по месту жительства на территории города Москвы и Нижегородской области, также имеют возможность принять участие в дистанционном электронном голосовании на портале Госуслуг: gosuslugi.ru.



