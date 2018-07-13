10 замков тамплиеров в Португалии

Тамплиеры, известные как монахи-воины, жили в Португалии на протяжении нескольких веков. Орден создавали для защиты христианских паломников, отправляющихся в Святую Землю, однако тамплиеры кроме этого помогали строить страну и оставили очень богатое наследие.

Сегодня мы расскажем о 10 замках тамплиеров на португальской земле. Со временем орден рыцарей-тамплиеров стал очень мощной организацией, действующей по всей Европе. Конец их доминированию чуть было не положил французский король Филипп IV: не в силах выплатить свои долги тамплиерам, монарх приказал уничтожить всех рыцарей в Европе и конфисковать собственность ордена.

Однако тамплиеры нашли убежище в Португалии, под защитой португальских королей. Они помогли португальцам изгнать мусульман и научили защищать свою территорию, построив для этого многочисленные замки вдоль границы с землями мавров.

1. Замок Палмела

Замок Палмела (Сетубал) был построен маврами, а позже, в 1147 году, был оккупирован войсками Афонсу Энрикеша. С этого момента цитадель не раз переходила из рук в руки, пока ее окончательно не заняли в царствование Саншу I в 1205 году. Между X-XII веками замок не раз перестраивался. В итоге форпост был пожертвован ордену Сантьяго, который окончательно обосновался там в 1210 году. Здесь же расположен старый монастырь, построенный в 1423 году Жоау I и подаренный воинам-монахам Ордена Сантьяго. В настоящее время эта часть здания - один из самых красивых отелей-поузад Португалии, расположенный в историческом памятнике. В замке до сих пор есть следы присутствия тамплиеров.

2. Замок Алмоурол

Пышный замок тамплиеров был выстроен на древнем укреплении, отвоеванном у мавров в 1129 году. Его величественные стены стоят на крутых берегах острова посреди реки Тежу, рядом с регионом Танкуш. Замок был передан тамплиерам в 1160 году. Это один из самых ярких примеров буйного маршаоОрдена тамплиеров по Лузитании. Строение сохраняет следы военной архитектуры тамплиеров. Мемориальная доска над главными воротами замка свидетельствует о том, что здание было завершено в 1171 году под влиянием Гуалдима Паиша. Это одно из самых мистических мест в Португалии, которое служит вдохновением для вековых историй и легенд. Попасть сюда можно только на лодке: ведь остров стоит посреди реки, а сам замок - на высокой скале.

3. Замок Томар

Золотая эпоха томарского замка началось 1 марта 1160 г., когда Гуалдим Пайш стал магистром ордена на португальской земле. Цитадель в Томаре построили для замены замка Сераш, который лежал в руинах на правом берегу реки Набау. Вскоре вокруг замка был построен города Томар. После роспуска ордена замок Томар превратился в монастырь Христа, подвергся расширениям и преобразованиям, которые отличают большую часть зданий тамплиеров. Замок и монастырь являются неотъемлемой частью достопримечательностей Португалии и достояния человечества, они принимают посетителей со всего мира. С вершины открывается панорамный вид на город Томар и его окрестности.

4. Замок Санта-Мария-да-Фейра

Замок Санта-Мария-да-Фейра является одним из самых замечательных португальских памятников, поскольку он отражает разнообразие оборонительных ресурсов, используемых между XI и XVI веками. Это делает его уникальной частью португальской военной архитектуры. Со снижением военной важности замка он был переделан в усадьбу. В XV веке, однако, замок был перестроен и вернулся к своему первоначальному назначению. Это было вызвано появлением нового типа оружия - огнестрельного.

5. Замок Помбал

Замок был основан магистром ордена, доном Гуалдимом Пайшем, который начал строительство на месте римской крепости. Эта территория до христианского завоевания полуострова была занята арабами. Замок занял доминирующее положение на скалистом массиве, на берегу реки Арунка. Его закладка началась позже замка Томар, в 1161 году, и имела большое значение для защиты региона от набегов мавров, а также для утверждения и консолидации графства Портукаленсе и португальской нации.

6. Замок Суре

Замок расположен в нижней долине реки Мондегу, в месте, ранее занятом римлянами. Он был предназначен для обороны подступов к Коимбре и стал местом штаб-квартиры ордена в землях Портукаленсе, которая до этого находилась в Фонте-да-Аркаде. Замок был передан тамплиерам в 1128 году доной Терезой, регеншей округа Портукаленсе. Власть ордена тамплиеров над регионом была позднее подтверждена Афонсу Энрикешем, первым королем Португалии.

7. Замок Низы

Замок Низы был построен в засушливых и равнинных землях Алентежу - региона, который в течение многих веков находился под властью мавров. Из старого средневекового замка до сегодняшнего дня выходили только две дороги: главная - городская, вторая - в Монтальвао. Строительством замка руководил Фрей Лоуренсу Мартинш - примерно в 1290 году, в царствование короля Диниша, в последние годы существования ордена.

8. Замок Каштелу-Бранку

Замок Каштелу-Бранку был построен орденом тамплиеров примерно в 1220 году. Они получили эти земли от Афонсу Энрикеша после изгнания арабов и основали город Каштелу-Бранку. Таким образом, весь замок тамплиеров и его стены стали частью так называемой «оборонительной линии Тежу», в которую также вошли замки Алмоурол, Монсанту, Помбал, Томар и Зезере.

9. Замок Пенья Гарсия

Замок Пенья Гарсия, как полагают, был построен тамплиерами на римском укреплении, которому предшествовал доисторический замок. Однако есть и другая версия - что его строительство начал король Саншу I, а Афонсу II передал замок ордену Сантьяго около 1220 года. По этой теории замок Пенья Гарсия и окрестные владения перешли ордену тамплиеров стараниями короля Диниша около 1300 года, но вернулись во под власть короны после исчезновения орденов в XVI веке. С XIX века это военное сооружение пришло в упадок, остались только фрагменты хорошо сохранившихся стен. Это наследие, которое пока не классифицировано. Замок связан с легендой, в которой рассказывается о похищении дочери губернатора Монсанту по имени Бранка, алькальдом замка Пенья Гарсия по имени Гарсия. Преследуемый разгневанным отцом, Гарсия в конечном итоге был схвачен и приговорен к смертной казни, но Бранка обратилась к отцу с просьбой помиловать похитителя. В итоге он вместо смерти был приговорен к отсечению руки. Согласно легенде, этот несчастный продолжает бродить по башням замка.

10. Замок Сераш

Замок Сера (Castrum Caesaris), который теперь называется Сераш, был расположен вблизи берега реки Сераш, рядом с Алвиобейрой, район Томара. В 1159 году Афонсу Энрикеш пожертвовал укрепление тамплиерам, оценившим его стратегическое расположение на линии между Мондегу и Тежу. В то время крепость лежала в руинах. Через год после взятия замка Гуалдим Пайш, столкнувшись с его плохой архитектурной сохранностью, решил построить новый форпост в более подходящем месте. Замок Сераш, исчезнувший со временем, часто ошибочно принимали за замок Томара.