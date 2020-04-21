1000-летнюю тайну редких синих чернил разгадали в Португалии

Вторник, 21 Апрель 2020 Португалия Португалия

1000-летнюю тайну редких синих чернил разгадали в Португалии

Удалось идентифицировать растение и технологию изготовления из него давно утраченного уникального пурпурно-синего пигмента, широко использовавшегося в Средние века.

Полагают португальские исследователи, 20 апреля сообщает журнал АncientОrigins.

Описание растения и технологии изготовления из него чернил были найдены в средневековой рукописи, которая была написана на вымершем лузитанском языке.

Из подробного описания растения исследователи выяснили, что единственным ингредиентом чернил была маленькая серебристо-зеленая трава Chrozophora tinctoria.

В рукописи были даны подробные инструкции и даже указано место, где лучше всего собирать растения. Осенью ученые отправились в Монсараш, расположенный на юге Португалии для сбора плодов, пишет rossaprimavera.ru.

Для подтверждения гипотезы, в лаборатории провели химический анализ веществ, взятых из собранных плодов и пигмента с помощью которого была напечатана средневековая книга. Анализ подтвердил их сходство.

Затем исследователи по найденным рецептам изготовили образцы пурпурно-синего пигмента, который в средние века назывался фолиум.

Напомним, фолиум был одним из основных источников голубого пигмента, наряду с индиго. Однако после того, как Гутенберг разработал первый в мире печатный станок, популярность книг привела к тому, что раскрашенные рукописи постепенно вышли из употребления. Со временем фолиум использовался все реже и реже, а процесс его получения был утерян после изобретения синтетических красителей.

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