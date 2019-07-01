1,1 миллионов португальцев могут потерять свою работу

Понедельник, 01 Июль 2019 Португалия Португалия

1,1 миллионов португальцев могут потерять свою работу

Автоматизация производств и роботизация являются уже не удаленными, но весьма близкими перспективами.

Представитель Португальской конфедерации предпринимателей (CIP) заявил на прошлой неделе о том, что  1,1 миллиона рабочих мест могут быть сокращены из-за предстоящей автоматизации производств в ближайшие годы. 

Представитель CIP заявил, что автоматизация уничтожит 421 тысячу рабочих мест до 2030 года лишь в северном регионе Португалии. Цифры лишь слегка компенсируются предполагаемым созданием 227 000 рабочих мест, благодаря притоку инвестиций и развитию бизнеса. 

Ожидается, что наиболее сильно пострадает обрабатывающая промышленность, причем около половины потерь прогнозируется только в текстильном секторе.

Отрасль розничных продаж будет второй по числу сокращений рабочих мест. 

В специальном исследовании CIP прогнозируется, что в национальном масштабе число рабочих мест, потерянных в результате автоматизации, может достигнуть 1,1 млн. к 2030 году, при этом ожидается, что в центральном регионе будет ликвидировано 240 тыс. рабочих мест, и 54 тысячи на юге, пишет ТАСС.

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