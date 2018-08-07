12 самых красивых речных пляжей Португалии

Вторник, 07 Август 2018 Португалия Открываем Португалию Португалия

12 самых красивых речных пляжей Португалии

Океанические пляжи Португалии простираются на сотни километров и, без сомнения, являются настоящей гордостью страны. Их чистый песок и кристальные волны привлекают любителей хорошего отдыха со всего света.

Однако у Португалии есть и другое богатство, которым по праву можно гордиться: прекрасные речные пляжи. Вода здесь намного теплее, чем в открытом океане, а живописные пейзажи даже заставляют на время забыть о прелестях соленых вод. Сегодня мы представим вам 12 самых очаровательных речных пляжей страны.

 

1. Реконкинью - Пенакова
Reconquinho - Penacova

Пляж Реконкиньо расположен на реке Мондего, в районе, где река изгибается вокруг деревни Пенакова, между горами и долинами. С пляжа, окруженного буйной зеленой растительностью, открывается прекрасный вид на Пенакову. Добраться из города до пляжа не сложно, достаточно спуститься с холма.

 

2. Мальядал - Пруэнса-а-Нова
Malhadal - Proença-a-Nova

У подножия гор Серра-де-Альвеолуш, во внутренней части Португалии, где протекает река Рибейра-да-Исна (притока реки Зезере), расположен речной пляж Мальядал - прекрасное место для отдыха и единения с природой. Для тех, кто ищет неприкосновенности и уединения, здесь найдется немало укромных уголков.

 

3. Адауфе - Брага
Adaúfe - Braga

Пляж Адауфе расположен на Рибейре, примерно в 15 минутах от Браги. Это небольшой речной пляж с просторными зелеными полянами на берегу, где вы можете сколько угодно загорать, устраивать пикники и барбекю, затевать спортивные игры. Помимо этих разнообразных плюсов, есть и еще один: речной пляж Адауфе единственный в муниципалитете Браги получил сертификат администрации Северного гидрографического региона Португалии.

 

4. Лоусаинья - Пенела
Louçainha - Penela

Свежесть, зеленый цвет гор, спокойствие и умиротворенность этого места делают природные плотины Лоусаиньи одним из самых приятных природных мест в муниципалитете Пенела. Здесь вы можете найти, помимо природных бассейнов, зону для пикников и ресторан с панорамным видом на окрестности.

 

5. Эшторауш - Понте-де-Лима
Estorãos - Ponte de Lima

Этот пляж расположен в городе Эшторауш, в муниципалитете Понте-де-Лима. Здесь царит поистине волшебная атмосфера, которую создают средневековый мост и водяная мельница, которая используется как отель для сельского туризма. Неподалеку от Эшторауша расположены озера Бертиандуш, которые достойны отдельного визита.

 

6. Лорига - Сейя
Loriga - Seia

Речной пляж Лорига расположен в природном парке Серра-да-Эштрела. Это место особенно ценят любители природы, окружающей среды и спокойного отдыха. Уникальность Лориги в том, что это единственный в Португалии пляж, расположенный в долине ледников, поэтому вода здесь всегда чиста и кристально прозрачна.

 

7. Пляж Аламал - Гавиау
Praia do Alamal - Gavião

Если вы еще не бывали в центре развлечений Кинта-ду-Аламал в Гавиау, поскорее отправляйтесь туда. Он находится неподалеку от шоссе А23 и является частью ландшафта рядом с железнодорожной линией Бейра-Байши, между Абрантеш и Каштелу-Бранку. Это действительно маленький рай на самом берегу реки.

 

8. Агроал - Оурен
Agroal - Ourém

Речной пляж Агроал получил свое название от одноименного источника, который является крупнейшим поставщиком воды в реку Набао. Это место уникально для Португалии, ведь воды источника обладают лечебными свойствами. Они излечивают заболевания желудочно-кишечного тракта, кожные болезни и многие другие нарушения здоровья. Река Набао неторопливо течет рядом с природным бассейном Агроала и ограничивает муниципалитеты Оурена и Томара.

 

9. Вимейру - Пенакова
Vimeiro - Penacova

Пляж расположен на реке Алва, недалеко от ее устья. Пляж Вимейру предлагает отдыхающим кристально чистую воду в окружении пышной зелени, спокойствие и отдых. На склоне рядом с пляжем стоят несколько сланцевых домов и водяная мельница с речным колесом, которые придают месту живописную и уютную атмосферу.

 

10. Фож-д’Эгия - Пиодан
Foz D´égua - Piódão

Деревня Фож-д'Эгия лежит в регионе Пиодана и вместе с ним разделяет мистическую красоту гор Серры-ду-Асор. Она выделяется сельским очарованием и типичными домами из сланца. Именно в Фож-д'Эгия расположен речной пляж небывалой красоты, место встречи рек Пиодан и Шаш, которая несет свои воды к реке Алвоку.

 

11. Фрага-да-Пена - Арганил
Fraga da Pena - Arganil

Неподалеку от пляжа Фрага-да-Пена можно полюбоваться холодным водопадом, исток которого находится в Серра-ду-Асор. Течение воды создало на пляже несколько природных бассейнов, которые приглашают вас погрузиться в их воды, понежиться и полюбоваться окружающей природой.

 

12. Валета - Аркуш-де-Валдевеж
Valeta - Arcos de Valdevez

Пляж Валета расположен в центре города, в среднем течении реки Веж. В летние дни он почти полностью загружен отдыхающими. Пляж охраняется спасателями, здесь созданы зоны отдыха, на которых можно не только расстелить полотенце, но и устроить отличный пикник для друзей и родных.

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