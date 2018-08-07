12 самых красивых речных пляжей Португалии
Океанические пляжи Португалии простираются на сотни километров и, без сомнения, являются настоящей гордостью страны. Их чистый песок и кристальные волны привлекают любителей хорошего отдыха со всего света.
Однако у Португалии есть и другое богатство, которым по праву можно гордиться: прекрасные речные пляжи. Вода здесь намного теплее, чем в открытом океане, а живописные пейзажи даже заставляют на время забыть о прелестях соленых вод. Сегодня мы представим вам 12 самых очаровательных речных пляжей страны.
1. Реконкинью - Пенакова
Reconquinho - Penacova
Пляж Реконкиньо расположен на реке Мондего, в районе, где река изгибается вокруг деревни Пенакова, между горами и долинами. С пляжа, окруженного буйной зеленой растительностью, открывается прекрасный вид на Пенакову. Добраться из города до пляжа не сложно, достаточно спуститься с холма.
2. Мальядал - Пруэнса-а-Нова
Malhadal - Proença-a-Nova
У подножия гор Серра-де-Альвеолуш, во внутренней части Португалии, где протекает река Рибейра-да-Исна (притока реки Зезере), расположен речной пляж Мальядал - прекрасное место для отдыха и единения с природой. Для тех, кто ищет неприкосновенности и уединения, здесь найдется немало укромных уголков.
3. Адауфе - Брага
Adaúfe - Braga
Пляж Адауфе расположен на Рибейре, примерно в 15 минутах от Браги. Это небольшой речной пляж с просторными зелеными полянами на берегу, где вы можете сколько угодно загорать, устраивать пикники и барбекю, затевать спортивные игры. Помимо этих разнообразных плюсов, есть и еще один: речной пляж Адауфе единственный в муниципалитете Браги получил сертификат администрации Северного гидрографического региона Португалии.
4. Лоусаинья - Пенела
Louçainha - Penela
Свежесть, зеленый цвет гор, спокойствие и умиротворенность этого места делают природные плотины Лоусаиньи одним из самых приятных природных мест в муниципалитете Пенела. Здесь вы можете найти, помимо природных бассейнов, зону для пикников и ресторан с панорамным видом на окрестности.
5. Эшторауш - Понте-де-Лима
Estorãos - Ponte de Lima
Этот пляж расположен в городе Эшторауш, в муниципалитете Понте-де-Лима. Здесь царит поистине волшебная атмосфера, которую создают средневековый мост и водяная мельница, которая используется как отель для сельского туризма. Неподалеку от Эшторауша расположены озера Бертиандуш, которые достойны отдельного визита.
6. Лорига - Сейя
Loriga - Seia
Речной пляж Лорига расположен в природном парке Серра-да-Эштрела. Это место особенно ценят любители природы, окружающей среды и спокойного отдыха. Уникальность Лориги в том, что это единственный в Португалии пляж, расположенный в долине ледников, поэтому вода здесь всегда чиста и кристально прозрачна.
7. Пляж Аламал - Гавиау
Praia do Alamal - Gavião
Если вы еще не бывали в центре развлечений Кинта-ду-Аламал в Гавиау, поскорее отправляйтесь туда. Он находится неподалеку от шоссе А23 и является частью ландшафта рядом с железнодорожной линией Бейра-Байши, между Абрантеш и Каштелу-Бранку. Это действительно маленький рай на самом берегу реки.
8. Агроал - Оурен
Agroal - Ourém
Речной пляж Агроал получил свое название от одноименного источника, который является крупнейшим поставщиком воды в реку Набао. Это место уникально для Португалии, ведь воды источника обладают лечебными свойствами. Они излечивают заболевания желудочно-кишечного тракта, кожные болезни и многие другие нарушения здоровья. Река Набао неторопливо течет рядом с природным бассейном Агроала и ограничивает муниципалитеты Оурена и Томара.
9. Вимейру - Пенакова
Vimeiro - Penacova
Пляж расположен на реке Алва, недалеко от ее устья. Пляж Вимейру предлагает отдыхающим кристально чистую воду в окружении пышной зелени, спокойствие и отдых. На склоне рядом с пляжем стоят несколько сланцевых домов и водяная мельница с речным колесом, которые придают месту живописную и уютную атмосферу.
10. Фож-д’Эгия - Пиодан
Foz D´égua - Piódão
Деревня Фож-д'Эгия лежит в регионе Пиодана и вместе с ним разделяет мистическую красоту гор Серры-ду-Асор. Она выделяется сельским очарованием и типичными домами из сланца. Именно в Фож-д'Эгия расположен речной пляж небывалой красоты, место встречи рек Пиодан и Шаш, которая несет свои воды к реке Алвоку.
11. Фрага-да-Пена - Арганил
Fraga da Pena - Arganil
Неподалеку от пляжа Фрага-да-Пена можно полюбоваться холодным водопадом, исток которого находится в Серра-ду-Асор. Течение воды создало на пляже несколько природных бассейнов, которые приглашают вас погрузиться в их воды, понежиться и полюбоваться окружающей природой.
12. Валета - Аркуш-де-Валдевеж
Valeta - Arcos de Valdevez
Пляж Валета расположен в центре города, в среднем течении реки Веж. В летние дни он почти полностью загружен отдыхающими. Пляж охраняется спасателями, здесь созданы зоны отдыха, на которых можно не только расстелить полотенце, но и устроить отличный пикник для друзей и родных.
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