12 самых красивых речных пляжей Португалии

Однако у Португалии есть и другое богатство, которым по праву можно гордиться: прекрасные речные пляжи. Вода здесь намного теплее, чем в открытом океане, а живописные пейзажи даже заставляют на время забыть о прелестях соленых вод. Сегодня мы представим вам 12 самых очаровательных речных пляжей страны.

1. Реконкинью - Пенакова

Reconquinho - Penacova

Пляж Реконкиньо расположен на реке Мондего, в районе, где река изгибается вокруг деревни Пенакова, между горами и долинами. С пляжа, окруженного буйной зеленой растительностью, открывается прекрасный вид на Пенакову. Добраться из города до пляжа не сложно, достаточно спуститься с холма.

2. Мальядал - Пруэнса-а-Нова

Malhadal - Proença-a-Nova

У подножия гор Серра-де-Альвеолуш, во внутренней части Португалии, где протекает река Рибейра-да-Исна (притока реки Зезере), расположен речной пляж Мальядал - прекрасное место для отдыха и единения с природой. Для тех, кто ищет неприкосновенности и уединения, здесь найдется немало укромных уголков.

3. Адауфе - Брага

Adaúfe - Braga

Пляж Адауфе расположен на Рибейре, примерно в 15 минутах от Браги. Это небольшой речной пляж с просторными зелеными полянами на берегу, где вы можете сколько угодно загорать, устраивать пикники и барбекю, затевать спортивные игры. Помимо этих разнообразных плюсов, есть и еще один: речной пляж Адауфе единственный в муниципалитете Браги получил сертификат администрации Северного гидрографического региона Португалии.

4. Лоусаинья - Пенела

Louçainha - Penela

Свежесть, зеленый цвет гор, спокойствие и умиротворенность этого места делают природные плотины Лоусаиньи одним из самых приятных природных мест в муниципалитете Пенела. Здесь вы можете найти, помимо природных бассейнов, зону для пикников и ресторан с панорамным видом на окрестности.

5. Эшторауш - Понте-де-Лима

Estorãos - Ponte de Lima

Этот пляж расположен в городе Эшторауш, в муниципалитете Понте-де-Лима. Здесь царит поистине волшебная атмосфера, которую создают средневековый мост и водяная мельница, которая используется как отель для сельского туризма. Неподалеку от Эшторауша расположены озера Бертиандуш, которые достойны отдельного визита.

6. Лорига - Сейя

Loriga - Seia

Речной пляж Лорига расположен в природном парке Серра-да-Эштрела. Это место особенно ценят любители природы, окружающей среды и спокойного отдыха. Уникальность Лориги в том, что это единственный в Португалии пляж, расположенный в долине ледников, поэтому вода здесь всегда чиста и кристально прозрачна.

7. Пляж Аламал - Гавиау

Praia do Alamal - Gavião

Если вы еще не бывали в центре развлечений Кинта-ду-Аламал в Гавиау, поскорее отправляйтесь туда. Он находится неподалеку от шоссе А23 и является частью ландшафта рядом с железнодорожной линией Бейра-Байши, между Абрантеш и Каштелу-Бранку. Это действительно маленький рай на самом берегу реки.

8. Агроал - Оурен

Agroal - Ourém

Речной пляж Агроал получил свое название от одноименного источника, который является крупнейшим поставщиком воды в реку Набао. Это место уникально для Португалии, ведь воды источника обладают лечебными свойствами. Они излечивают заболевания желудочно-кишечного тракта, кожные болезни и многие другие нарушения здоровья. Река Набао неторопливо течет рядом с природным бассейном Агроала и ограничивает муниципалитеты Оурена и Томара.

9. Вимейру - Пенакова

Vimeiro - Penacova

Пляж расположен на реке Алва, недалеко от ее устья. Пляж Вимейру предлагает отдыхающим кристально чистую воду в окружении пышной зелени, спокойствие и отдых. На склоне рядом с пляжем стоят несколько сланцевых домов и водяная мельница с речным колесом, которые придают месту живописную и уютную атмосферу.

10. Фож-д’Эгия - Пиодан

Foz D´égua - Piódão

Деревня Фож-д'Эгия лежит в регионе Пиодана и вместе с ним разделяет мистическую красоту гор Серры-ду-Асор. Она выделяется сельским очарованием и типичными домами из сланца. Именно в Фож-д'Эгия расположен речной пляж небывалой красоты, место встречи рек Пиодан и Шаш, которая несет свои воды к реке Алвоку.

11. Фрага-да-Пена - Арганил

Fraga da Pena - Arganil

Неподалеку от пляжа Фрага-да-Пена можно полюбоваться холодным водопадом, исток которого находится в Серра-ду-Асор. Течение воды создало на пляже несколько природных бассейнов, которые приглашают вас погрузиться в их воды, понежиться и полюбоваться окружающей природой.

12. Валета - Аркуш-де-Валдевеж

Valeta - Arcos de Valdevez

Пляж Валета расположен в центре города, в среднем течении реки Веж. В летние дни он почти полностью загружен отдыхающими. Пляж охраняется спасателями, здесь созданы зоны отдыха, на которых можно не только расстелить полотенце, но и устроить отличный пикник для друзей и родных.