13-летняя каратистка завоевала титул чемпионки в Португалии

Жительница Кигинского района 13-летняя Минара Шахбанова завоевала титул чемпионки Европы по каратэ в Португалии, достойно представив Россию на 33-м Чемпионате Европы по киокушин каратэ — (KWF) — The 33rd KWF European Kyokushin Karate Championship.

Соревнования проходили в городе Порту. В чемпионате приняли участие спортсмены из 20 стран Европы. Россию представляли 14 человек, в том числе и воспитанница бойцовского клуба «Батыр» села Верхние Киги Минара Шахбанова. Достойно обойдя всех соперников, она в итоге завоевала первое место, пишет bashinform.ru.

«Мы изначально, даже когда готовились к этим соревнованиям, настраивались только на первое место», — отметил тренер Артур Хуснутдинов. — Минару встречал весь район, одноклассники, родители и воспитанники клуба «Батыр». Оказались пророческими слова отца Минары, который, провожая дочь на соревнования, сказал: «Сегодня тебя провожает мать, сделай так, чтобы встречал тебя уже весь район».