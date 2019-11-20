14-летнего казахстанского футболиста пригласили в португальский клуб

Об этом Vesti.kz рассказал тренер команды Александр Кузнецов, передает Tengrinews.kz.

Специалист встретился с игроком в ходе европейского визита, в рамках которого он посетил академии известных клубов, таких как "Порту", "Валенсия" и "Лион".

"Этот парень казахстанец. Ему сейчас 14 лет. Летом он выступал за юношескую сборную Казахстана. Он тренировался в испанской академии, но затем я предложил ему переехать в Португалию. Сейчас он тренируется здесь. Играет в составе команды до 18 лет в профессиональной академии Bsports. Он выступает на позиции левого защитника", - поделился Кузнецов.

Сам Кузнецов сейчас по приглашению коллег также находится в Европе. Пользуясь паузой в игре молодежных сборных, он решил стажироваться в топ-клубах Испании, Португалии, Германии и Франции, пишет tengrinews.kz.

"Параллельно смотрю казахстанских юношей в Европе. Я побывал в "Порту", "Валенсии". В данный момент нахожусь в академии Marcet в Барселоне. Просмотрю недельный цикл работы и матч, а затем поеду в "Лион". Затем, благодаря помощи Антона Феча (администратор"Кайрата" в советские годы. - Прим. автора), ознакомлюсь с работой в академии "Хоффенхайма", - отметил он.

По данным Vesti.kz, 33-летний Кузнецов также входит в тренерский штаб молодежной сборной Казахстана (до 21 года). Ранее он работал в юношеских национальных командах до 17 и 19 лет. Он первым пригласил в сборную юного Еркебулана Сейдахмета. Летом этого года совмещал работу в сборной с постом тренера футбольной академии Bsports в Португалии.

В 2016 году Кузнецов с юношеской сборной Казахстана (до 17 лет) выиграл домашний Кубок Президента РК. В январе 2017 года эту же команду он довел до финала международного турнира Мемориал Гранаткина с участием 16 сборных - тогда подопечные Кузнецова уступили России.