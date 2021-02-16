15 португальских проектов - лучшие в дизайне

В этом году на конкурсе German Design Awards 2021 победителями стали 15 португальских проектов, в том числе в категориях «Превосходный дизайн продукта», «Превосходный дизайн коммуникаций» и «Превосходная архитектура».

Немецкий совет по дизайну представил обширную цифровую программу под названием «All Eyes On», которая продлится до 12 марта. После этого будут публично объявлены победители German Design Awards 2021.

Программа включает беседы о дизайне и междисциплинарные встречи, связанные с тематикой конкурса.

Инновационный дизайн - важный отличительный фактор, способствующий международному признанию бренда. Ежегодно члены жюри независимо и строго определяют новые тенденции в дизайне и награждают новаторские проекты.

Один из самых заметных португальских проектов-победителей 2021 года - в категории «Отличный дизайн продукции, домашний текстиль и аксессуары для дома»: Клаудиа Шиффер в рекламе элитарной керамики фабрики Vista Alegre (на фото).