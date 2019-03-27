16-летняя Сандра Зарубина планирует вернуться в Португалию

Русской девочке Саше Зарубиной, которую хотела удочерить португальская пара, исполнилось 16 лет и она планирует вернуться в Португалию, когда станет совершеннолетней. История, которая всколыхнула всю страну 10 лет назад произошла в городе Барселуш. Русская иммигрантка Наталья Зарубина несколько лет работала в семье Жоау Пинейру и Флоринды Виейра. Через какое-то время Зарубина получила уведомление от службы SEF о необходимости покинуть страну, так как женщина проживала в Португалии нелегально. После этого португальцы подали иск в суд чтобы удочерить девочку, так как принимали участие в ее воспитании и считали дочкой.

По свидетельству односельчан и русскоязычных коллег в Португалии, Зарубина отличалась тяжелым и агрессивным характером и имела алкогольную зависимость. Эту версию подтверждали и телевизионные репортажи, где видно, что Зарубина бьет дочь и злоупотребляет спиртным. Однако, суд постановил оставить девочку с родной матерью.

Однако, Жуао Пинейру, который не переставал считать Сандру своей дочерью, продолжает заботиться о ней и ждет ее возвращения «домой», когда той исполнится 18 лет. Мужчина посещал Сашу в России и рассказал журналистам, что продал собственную компанию, прибыль от которой зачислил на счет ребенка. Также пара сохранила в доме ее комнату с куклами.

«Она знает, что мы ее любим и хочет вернуться к нам», - рассказал Жуао Пинейру. Португалец рассказал, что пообещал девочке, не прекращать борьбу за нее и вернуть «домой».

