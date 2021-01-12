19 процентов португальцев не могут обогреть свои дома

Португалия является четвертой страной в Европейском союзе с самым высоким процентом граждан, которые указали, что они не могут достаточно обогреть свои дома (18,9%).

Согласно данным, опубликованным Евростатом, процент португальцев, живущих в условиях энергетической бедности, почти в три раза превышает средний показатель по Европейскому союзу (6,9%).

Данные Европейского статистического агентства показывают, что средняя численность населения 27 государств-членов ЕС, заявляющих, что они не могут достаточно обогреть свои дома, сокращается с 2012 года, когда она достигла 10,8%, а в 2019 году снизилась до 6,9%.

Тем не менее, анализ показывает заметные расхождения в разных странах. Самый высокий процент людей, заявивших, что они не могут поддерживать дом в достаточном тепле, был зарегистрирован в Болгарии, где он достигает 30,1%, за ней следуют Литва (26,7%), Кипр (21%), что поставило Португалию на четвертое место в рейтинге. Далее следуют Греция (17,9%) и Италия (11,1%).

С другой стороны, самый низкий процент был около 2% в Финляндии, Австрии, Швеции, Словении, Люксембурге, Эстонии и Германии.

Данные Евростата относятся к периоду, предшествующему пандемии, даже в этом случае в случае в Португалии в 2019 году наблюдалось небольшое снижение по сравнению с 19,4% португальцев, которые указали на эту проблему в 2018 году, и 20,4%, зафиксированными в 2017 году.