2018 год был для северного региона Португалии «фантастическим»
Глава Регионального управления по туризму в Порту и на севере Португалии (TPNP) Луис Педро Мартинш сказал, что "показатели ночевок и числа гостей за 2018 год были «фантастическими».
В 2018 году в регионе было зарегистрировано 7,9 млн. ночевок, что на 5% больше, чем в предыдущем году, и 4,3 млн. гостей, что на 4,63% больше, чем в 2017-м году.
Он добавил репортеру агентства LUSA, что Всемирная туристическая организация прогнозировала, что данная тенденция на севере Португалии будет сохраняться до 2030 года, пишет ТАСС.
На вопрос о том, является ли Brexit причиной беспокойства для TPNP, Педро Мартинш ответил, что это не так, указав, что Великобритания является пятым по величине источником туристов, а Испания находится на первом месте в списке.
Педро Мартинш сказал, что эти цифры показывают, что туристическая деятельность является одним из важных составных частей экономики региона и имеет «большую маржу роста».