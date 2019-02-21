2018 год был для северного региона Португалии «фантастическим»

В 2018 году в регионе было зарегистрировано 7,9 млн. ночевок, что на 5% больше, чем в предыдущем году, и 4,3 млн. гостей, что на 4,63% больше, чем в 2017-м году.

Он добавил репортеру агентства LUSA, что Всемирная туристическая организация прогнозировала, что данная тенденция на севере Португалии будет сохраняться до 2030 года, пишет ТАСС.

На вопрос о том, является ли Brexit причиной беспокойства для TPNP, Педро Мартинш ответил, что это не так, указав, что Великобритания является пятым по величине источником туристов, а Испания находится на первом месте в списке.

Педро Мартинш сказал, что эти цифры показывают, что туристическая деятельность является одним из важных составных частей экономики региона и имеет «большую маржу роста».