21,3% португальцев получают минимальную заработную плату

Понедельник, 18 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

21,3% португальцев получают минимальную заработную плату

Процент работников с минимальной заработной платой в Португалии упал до 21,3%.

Процент работников, получающих минимальную заработную плату, снизился на 1,1 процентного пункта до 21,3 процента в первые девять месяцев года по сравнению с тем же периодом в 2018 году и это является хорошей новостью для экономики Португалии.

Тема роста минимальной заработной платы в Португалии будет подниматься в ближайшее время на заседании нового правительства и, судя по всему, новой целью станет уровень минимальной заработной платы в 750 евро в 2023 году, пишет ТАСС.

Министерство экономики также  подчеркивает в своём документе, что прогнозируемый уровень инфляции составляет 1,3 процента на 2019 год и 1,4 процента на 2020 год и что экономика должна вырасти на 1,9 процента за два года, а также должна вырасти производительность труда. Согласно предыдущим правительственным данным, число работников, получающих минимальную заработную плату в Португалии в апреле 2019 составляло 755 900 человек

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