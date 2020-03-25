3000 португальцев нуждаются в возвращении на родину

Об том заявил сегодня министр иностранных дел Португалии Аугусто Сантуш Силва.

Он также заявил, что его оценка является предварительной и, возможно, кто-то из проживающих за границей португальцев еще заявит о необходимости помощи, пишет ТАСС.

«По моим оценкам, от 2000 до 3000 португальцев за границей, в том числе туристов, случайных путешественников и студентов, все еще нуждаются в поддержке и организации операции отправки их обратно в Португалию», - подчеркнул министр.

Глава МИД Португалии обсудил также сегодня данную и другие проблемы, связанные с пандемией коронавируса, с депутатами Комитета по иностранным делам и португальским общинам Ассамблеи Республики. В ходе данной дискуссии социал-демократическая партия (СДП) призвала его дать разъяснения по поводу поддержки португальцев за границей