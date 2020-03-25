3000 португальцев нуждаются в возвращении на родину

Среда, 25 Март 2020 Португалия Португалия

3000 португальцев нуждаются в возвращении на родину

От 2000 до 3000 португальцев, находящихся за границей, нуждаются в поддержке по репатриации.

Об том заявил сегодня министр иностранных дел Португалии Аугусто Сантуш Силва.

Он также заявил, что его оценка является предварительной и, возможно, кто-то из проживающих за границей португальцев еще заявит о необходимости помощи, пишет ТАСС.

«По моим оценкам, от 2000 до 3000 португальцев за границей, в том числе туристов, случайных путешественников и студентов, все еще нуждаются в поддержке  и организации операции отправки их обратно в Португалию», - подчеркнул министр. 

Глава МИД Португалии обсудил также сегодня данную и другие проблемы, связанные с пандемией коронавируса, с депутатами Комитета по иностранным делам и португальским общинам Ассамблеи Республики. В ходе данной дискуссии социал-демократическая партия (СДП) призвала его дать разъяснения по поводу поддержки португальцев за границей

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)