50% португальцев в возрасте от 25 до 64 лет не имеют среднего образования

И несмотря на то, что все меньше и меньше молодых людей бросают школу, в Португалии по-прежнему наблюдается один из самых высоких показателей отсева при получении среднего образования в Европейском союзе (ЕС).

В соответствии с данными 2018 года, обнародованными сайтом Pordata в ознаменование Национального дня студента, среди 27 стран Португалия имеет наибольший показатель (50 процентов) населения этой возрастной группы, не закончивших 12 классов школы. Следом за Португалией по данному показателю следуют Мальта, Испания, Италия и Греция.

При это португальцев в возрасте от 18 до 24 лет, которые бросают школу без получения среднего образования, становится все меньше и меньше - эта цифра снизилась с 44 процентов в 2001 году до 23 процентов в 2011 году, а также до 10 процентов в 2019 году, пишет ТАСС.

При этом хорошей новостью является то, что все больше и больше молодых людей предпочитают получать высшее образование: с начала XXI века процент людей в возрасте от 30 до 34 лет с высшим образованием утроился- 11,6 процента в 2001 году до 36,2 процента в 2019 году. При том лидируют в ЕС в данном вопрос с показателем более чем 50% в порядке убывания находятся Литва, Кипр, Ирландия, Люксембург и Швеция.