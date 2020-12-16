Португалия: самые чистые пляжи в стране вошли в рейтинг

Список пляжей с нулевым загрязнением Zero Poluição был создан экологической ассоциацией Zero в 2016 году.

Для попадания в этот список вода для купания должна быть самого высокого уровня качества. Только 28 муниципалитетов имеют этот статус, достигнутый в течение трех лет при постоянно проводимых анализах, то есть в воде для купания не было обнаружено микробиологического загрязнения.

Из 68 пляжей, выбранных в этом году, восемь принадлежали к Северному региону: Агуда в Вила-Нова-де-Гайя, Педраш-ду-Коргу в Матозиньюше, Фао-Офир и Рамалья в Эшпозенде, а также Афифе, Унсуа и Пасу в Виана-ду-Каштелу и Форте-ду-Кау в Каминье.

В 2020 году Торреш-Ведраш возглавляет рейтинг с десятью пляжами, за ним следуют Пениши и Ангра-ду-Эроишму, каждый из которых имеет по пять своих пляжей в этом списке.

Следует отметить, что пляжи с нулевым уровнем загрязнения составляют лишь 11% (9% в 2019 году) из 621 места для купания (608 в 2019 году) в стране.

С прошлого года по 2020 год в список было добавлено на 24 пляжа больше по сравнению с 44 пляжами, классифицированными в прошлом году.

Главным источником загрязнения по-прежнему является пластиковый мусор. В июне прошлого года ассоциация сообщила, что «более 80% из 12,2 миллиона тонн пластика, ежегодно попадающего в морскую среду, поступает из наземных источников, причем наибольший вклад вносят пластиковые отходы, включая бутылки и другие виды упаковки».