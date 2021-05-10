7 из 10 португальцев хотят путешествовать с паспортом здоровья

Большинство португальцев хотят получить «зеленую карту», которая позволит им путешествовать по Европе без ограничений.

В исследовании Revolut делается вывод о том, что большинство граждан планируют иметь этот паспорт, вне зависимости от того, собираются они отдыхать на родине или за рубежом.

Около трети португальцев планируют уехать за границу в ближайшие месяцы, а 25% признаются, что в этом году отдыхали только в Португалии. 30% респондентов хотят иметь возможность путешествовать как внутри страны, так и за границу, 76% хотели бы поехать за границу в ближайшее время, а 12% признают, что они сделают это только после того, как пандемия закончится.

Важным фактором для многих является план вакцинации: 68% респондентов из Португалии признали, что им нужен паспорт иммунитета, чтобы иметь возможность путешествовать без ограничений. Между тем 11% не интересуются этим документом, а 21% пока не имеют мнения по теме.

При выборе места для проживания 64% респондентов предпочитают проживание в отелях, а 25% выберут частные помещения или местное жилье.

В исследовании, проведенном Revolut, приняли участие более 12 тысяч человек в более чем десяти странах, из которых более 1000 живут в Португалии.