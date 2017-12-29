«СЛОВО» № 722. Январь 2018 г.

Пятница, 29 Декабрь 2017 Португалия Португалия Анонсы газет Популярные материалы

«СЛОВО» № 722. Январь 2018 г.

Анонс печатной версии газеты «СЛОВО» № 722. Январь 2018 г.

АНОНС

Предлагаем вашему вниманию анонс свежего номера газеты «Слово».

ПОРТУГАЛИЯ   

  • Афиша: январь
  • Новый размер минимальной зарплаты
  • Сколько зарабатывают водители и врачи
  • На сколько подорожают проездные
  • Компенсации жертвам пожаров
  • На работу - в ALDI
  • Зарплата не дотягивает до минимальной
  • Полицейские будут сидеть в тюрьме
  • Приговор Европейского суда
  • Убил за 250 евро
  • Суровое наказание
  • Убийство на дискотеке
  • Наказание за сутенерство
  • Алкоголь и смерть за рулем
  • Новый портал для клиентов
  • Храните деньги в... сейфе
  • Монеты, дебетовые карты для детей и другое
  • Шоколад все более популярен
  • Pingo Doce - среди  лидеров
  • Необычная елка
  • Соперники cборной Португалии
  • Туристический налог в Порту
  • Дешевая аренда в Лиссабоне
  • Пистолет с аукциона
  • СПИД идет на спад
  • Сертификаты для водительских прав 

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ   

  • Новые правила recibos verdes
  • Новый закон спасает дома должников
  • Цены-2018
  • Что ждет пенсионеров
  • Ждать пенсии - до 68 лет!
  • Досрочный выход на пенсию из-за безработицы
  • Как запросить пенсию?
  • Изменения в шкалах IRS 

    ЭТО ИНТЕРЕСНО    

    • Карнавальная пора: 12 лучших карнавалов в мире
    • Port Travel: на новом месте и с новыми предложениями
    • Cамые провальные фильмы года
    • Желание перемен откроет новые возможности
    • Модный винил 
    И многое другое!..

    Кроме этих новостей газета «Слово» предлагает еще много интересной и полезной информации, гороскоп, объявления и рекламу.

    Читайте «Слово», будьте в курсе событий! 

     ЭКСКЛЮЗИВ

    12 мест в Португалии, обязательных для посещения

    Вы думаете, что знаете все места в Португалии, которые заслуживают личной поездки или даже продолжительного визита? Подобные рейтинги действительно пользуются бешеной популярностью, часто помогают нам организовать отдых на выходные и приятные поездки для друзей.

    Полная версия статьи опубликована только в печатной версии газеты «СЛОВО» № 722, январь 2018 г., которую можно приобрести в киосках, а также заказать в редакции, отправив заявку на е-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или позвонив по тел.: 967942332.

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