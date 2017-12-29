АНОНС

Предлагаем вашему вниманию анонс свежего номера газеты «Слово».

ПОРТУГАЛИЯ

Афиша: январь

Новый размер минимальной зарплаты

Сколько зарабатывают водители и врачи

На сколько подорожают проездные

Компенсации жертвам пожаров

На работу - в ALDI

Зарплата не дотягивает до минимальной

Полицейские будут сидеть в тюрьме

Приговор Европейского суда

Убил за 250 евро

Суровое наказание

Убийство на дискотеке

Наказание за сутенерство

Алкоголь и смерть за рулем

Новый портал для клиентов

Храните деньги в... сейфе

Монеты, дебетовые карты для детей и другое

Шоколад все более популярен

Pingo Doce - среди лидеров

лидеров Необычная елка

Соперники cборной Португалии

Туристический налог в Порту

Дешевая аренда в Лиссабоне

Пистолет с аукциона

СПИД идет на спад

Сертификаты для водительских прав

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Новые правила recibos verdes

Новый закон спасает дома должников

Цены-2018

Что ждет пенсионеров

Ждать пенсии - до 68 лет!

Досрочный выход на пенсию из-за безработицы

Как запросить пенсию?

Изменения в шкалах IRS

ЭТО ИНТЕРЕСНО Карнавальная пора: 12 лучших карнавалов в мире

Port Travel: на новом месте и с новыми предложениями

Cамые провальные фильмы года

Желание перемен откроет новые возможности

Модный винил И многое другое!..

Кроме этих новостей газета «Слово» предлагает еще много интересной и полезной информации, гороскоп, объявления и рекламу.

Читайте «Слово», будьте в курсе событий!

ЭКСКЛЮЗИВ

12 мест в Португалии, обязательных для посещения

Вы думаете, что знаете все места в Португалии, которые заслуживают личной поездки или даже продолжительного визита? Подобные рейтинги действительно пользуются бешеной популярностью, часто помогают нам организовать отдых на выходные и приятные поездки для друзей.

Полная версия статьи опубликована только в печатной версии газеты «СЛОВО» № 722, январь 2018 г., которую можно приобрести в киосках, а также заказать в редакции, отправив заявку на е-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или позвонив по тел.: 967942332.