«СЛОВО» № 722. Январь 2018 г.
Анонс печатной версии газеты «СЛОВО» № 722. Январь 2018 г.
АНОНС
Предлагаем вашему вниманию анонс свежего номера газеты «Слово».
ПОРТУГАЛИЯ
- Афиша: январь
- Новый размер минимальной зарплаты
- Сколько зарабатывают водители и врачи
- На сколько подорожают проездные
- Компенсации жертвам пожаров
- На работу - в ALDI
- Зарплата не дотягивает до минимальной
- Полицейские будут сидеть в тюрьме
- Приговор Европейского суда
- Убил за 250 евро
- Суровое наказание
- Убийство на дискотеке
- Наказание за сутенерство
- Алкоголь и смерть за рулем
- Новый портал для клиентов
- Храните деньги в... сейфе
- Монеты, дебетовые карты для детей и другое
- Шоколад все более популярен
- Pingo Doce - среди лидеров
- Необычная елка
- Соперники cборной Португалии
- Туристический налог в Порту
- Дешевая аренда в Лиссабоне
- Пистолет с аукциона
- СПИД идет на спад
- Сертификаты для водительских прав
ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
- Новые правила recibos verdes
- Новый закон спасает дома должников
- Цены-2018
- Что ждет пенсионеров
- Ждать пенсии - до 68 лет!
- Досрочный выход на пенсию из-за безработицы
- Как запросить пенсию?
- Изменения в шкалах IRS
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Кроме этих новостей газета «Слово» предлагает еще много интересной и полезной информации, гороскоп, объявления и рекламу.
Читайте «Слово», будьте в курсе событий!
ЭКСКЛЮЗИВ
12 мест в Португалии, обязательных для посещения
Вы думаете, что знаете все места в Португалии, которые заслуживают личной поездки или даже продолжительного визита? Подобные рейтинги действительно пользуются бешеной популярностью, часто помогают нам организовать отдых на выходные и приятные поездки для друзей.
Полная версия статьи опубликована только в печатной версии газеты «СЛОВО» № 722, январь 2018 г., которую можно приобрести в киосках, а также заказать в редакции, отправив заявку на е-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или позвонив по тел.: 967942332.