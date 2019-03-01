81 новая гостиница была лицензирована в Португалии в течение 2018 года
В Португалии в 2018 году был лицензирован 81 новый отель, согласно данным консалтинговой компании Confidencial Imobiliário, опубликованным на этой неделе.
При этом число новых отелей с 2015 года возросло до 256.
Согласно Индексу недвижимости, составленному Confidencial Imobiliário, число новых отелей, лицензированных в прошлом году, оставалось стабильным с 2017 года, когда было лицензировано 84 отеля.
По данным Confidencial Imobiliário, в последние четыре года столичные районы Лиссабона и Порту являются основными инвестиционными направлениями для дела открытия новых отелей.
Туристический бум в Португалии сделал в течение последних лет гостиничный сектор одним из главных факторов экономического восстановления страны, пишет ТАСС.