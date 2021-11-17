87 процентов португальцев хотят есть самую здоровую пищу

Eat4Change, международная инициатива, пропагандирующая устойчивые привычки питания, которые положительно влияют на здоровье граждан и планеты, провела опрос в девяти европейских странах.

Результаты показывают, что большинство респондентов хотят придерживаться рационального питания.

87% респондентов из Португалии считают, что нужно употреблять самые экологически чистые продукты питания, но 79% считают, что экологически чистые продукты слишком дороги.

Респонденты из Португалии также обеспокоены воздействием на окружающую среду, вызванным производством и потреблением продуктов питания в больших количествах, такими как загрязнение (94%), потеря биоразнообразия (94%), разрушение мест обитания (93%), глобальное потепление (94%) и изменение качества озер, рек и океанов (94%).

В опросе приняли участие девять стран: Австрия, Бельгия, Швеция, Франция, Греция, Финляндия, Эстония, Португалия и Великобритания.

Это исследование также показывает, что другие европейские страны обеспокоены теми же проблемами: по названным пунктам показатели колеблются от 77 до 80%.

В то время как на европейском уровне 52% респондентов считают, что продукты питания, которые мы производим и потребляем, оказывают негативное воздействие на окружающую среду, в Португалии это число возрастает до 65%.

Чтобы повысить осведомленность о влиянии еды на планету, в мае 2020 года был создан проект Eat4Change, основной целью которого является содействие переходу к устойчивому питанию.

«Наша цель состоит в том, чтобы через пять лет португальцы стали питаться по-другому», чтобы иметь «лучшее психическое и физическое здоровье», а также «лучшую природу», - сказала исполнительный директор ANP/WWF Ангела Моргаду.