87 процентов португальцев хотят есть самую здоровую пищу

Среда, 17 Ноябрь 2021 Португалия Португалия

87 процентов португальцев хотят есть самую здоровую пищу

При этом подавляющее большинство португальцев считают экологически безопасные продукты дорогостоящими.

Eat4Change, международная инициатива, пропагандирующая устойчивые привычки питания, которые положительно влияют на здоровье граждан и планеты, провела опрос в девяти европейских странах.

Результаты показывают, что большинство респондентов хотят придерживаться рационального питания.

87% респондентов из Португалии считают, что нужно употреблять самые экологически чистые продукты питания, но 79% считают, что экологически чистые продукты слишком дороги.

Респонденты из Португалии также обеспокоены воздействием на окружающую среду, вызванным производством и потреблением продуктов питания в больших количествах, такими как загрязнение (94%), потеря биоразнообразия (94%), разрушение мест обитания (93%), глобальное потепление (94%) и изменение качества озер, рек и океанов (94%).

В опросе приняли участие девять стран: Австрия, Бельгия, Швеция, Франция, Греция, Финляндия, Эстония, Португалия и Великобритания.

Это исследование также показывает, что другие европейские страны обеспокоены теми же проблемами: по названным пунктам показатели колеблются от 77 до 80%.

В то время как на европейском уровне 52% респондентов считают, что продукты питания, которые мы производим и потребляем, оказывают негативное воздействие на окружающую среду, в Португалии это число возрастает до 65%.

Чтобы повысить осведомленность о влиянии еды на планету, в мае 2020 года был создан проект Eat4Change, основной целью которого является содействие переходу к устойчивому питанию.

«Наша цель состоит в том, чтобы через пять лет португальцы стали питаться по-другому», чтобы иметь «лучшее психическое и физическое здоровье», а также «лучшую природу», - сказала исполнительный директор ANP/WWF Ангела Моргаду.

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