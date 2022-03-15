Абрамович может лишиться португальского гражданства

Вторник, 15 Март 2022 Португалия

Абрамович может лишиться португальского гражданства

Reuters: Абрамович может утратить гражданство Португалии по итогам расследования.

По словам представителя Абрамовича, миллиардер и его сотрудники приветствуют любую проверку. Роман Абрамович может лишиться португальского гражданства в зависимости от результатов расследования, начатого по вопросу предоставления его миллиардеру, пишет ТАСС.

Ранее прокуратура республики начала расследовать вопрос о предоставлении гражданства Абрамовичу. Он стал гражданином Португалии в апреле 2021 года благодаря закону, который позволяет получить португальское гражданство потомкам сефардских евреев, изгнанных из страны в конце XV века. Правило вступило в силу в 2015 году. Запрос на расследование по делу о португальском гражданстве Абрамовича был вызван критикой этого закона со стороны активистов и политических деятелей. По их мнению, олигархи из разных стран используют его, чтобы закрепиться в ЕС.

По словам представителя Абрамовича, миллиардер и его сотрудники приветствуют любую проверку, так как она лишь подтвердит, что гражданство было получено на законных основаниях.

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