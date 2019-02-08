Air France увеличила количество рейсов из Парижа в Порту в два раза

Пятница, 08 Февраль 2019 Португалия Португалия

Air France увеличила количество рейсов из Парижа в Порту в два раза

Число полетов с июля по август увеличится до 14 рейсов в неделю.

Авиакомпания Air France приняла решение увеличить количество рейсов между Парижем и Порту с 31 марта этого года. В недавнем официальном заявлении Air France говорится, что число еженедельных полетов между двумя городами увеличится с трех до семи. При этом, количество полетов с июля по август увеличится до 14 рейсов в неделю.

В руководстве португальского отделения Air France-KLM сообщили, что увеличение количества рейсов между аэропортом Францишко Карнейро и аэропортом Шарль-де-Голля стало необходимостью из-за «динамично развивающегося португальского рынка». Также в компании отметили, что таким образом они дают возможность путешественникам, отправляющимся из Франции, открыть для себя «фантастический португальский город».

Напомним, этой зимой авиакомпания выполняла около 290 рейсов в день по различным направлениям, через аэропорты Лиссабона, Порту, Фару и Фуншала. Полеты были организованы совместно с лоукостерами Transvia и его партнером Delta Airlines.

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