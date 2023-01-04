"Аль-Наср" официально презентовал Криштиану Роналду

Португальский нападающий Криштиану Роналду заявил, что переход в саудовский футбольный клуб "Аль-Наср" не является завершением его карьеры, но отметил, что его работа в Европе выполнена.

"Аль-Наср" объявил о переходе Роналду 30 декабря, контракт подписан до июня 2025 года. 37-летний футболист будет выступать под седьмым номером.

"Футбольный мир очень продвинут, лига очень конкурентоспособна, и я рад быть здесь. Я с нетерпением жду игры, даже завтра, если тренер даст мне такую возможность. Меня не волнует, что говорят люди, сегодня футбол развивается и является очень конкурентоспособным. Это еще не конец моей карьеры. Я побил все рекорды в Европе и хочу сделать это и здесь. Я приехал сюда, чтобы побеждать", - цитирует Роналду Marca.

"Здесь иное видение страны и футбола, и именно поэтому я принял этот вызов. Это прекрасная возможность изменить менталитет новых поколений не только в футболе. Многие клубы из Австралии, США, Португалии пытались подписать меня. Моя работа в Европе выполнена, я горжусь новым вызовом", - добавил футболист.

Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча". На протяжении карьеры он представлял португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус". Он пять раз становился победителем Лиги чемпионов, трижды – чемпионом Англии, по два раза – чемпионом Испании и Италии. В составе сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы (2016) и Лигу наций (2018/19).

По ходу чемпионата мира в Катаре, где сборная Португалии дошла до четвертьфинала, Роналду разорвал контракт с "Манчестер Юнайтед".