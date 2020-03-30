Александр Васильев: «Я влюбился в Лиссабон, город фантастической культуры»

«Слово» (С.): Ваша деятельность разнообразна: Вы исследователь моды, искусствовед, писатель, актер, театральный художник, декоратор, коллекционер, телеведущий. Стоит произнести «Александр Васильев» - и всем становится ясно, о ком идет речь.

Александр Васильев (А.В.): Своей популярностью я обязан именно своей работе. Я не могу понять позицию тех, кто не верит в свои силы. Многие думают об успешном человеке: кто его тянул, толкал…

Когда я приехал в Россию, то уже потерял и отца, и мать. Их помощь носит генетический, если верить, ангельский характер. Они мне уже не могли помочь, несмотря на то, что мой отец был знаменитый художник, мать – профессор, актриса. Но их уже не было в живых, когда я начал свою активную деятельность.

Мне пришлось самому строить с нуля, показывать на что я способен. И всегда все ставится под сомнение каждый год, и обстоятельства бывают разные.

Вот сейчас по всему миру нарастает паника вокруг коронавируса (COVID-19). Очень многие мероприятия, в том числе и с моим участием, отменены. Я понимаю, что все это временно. Наша планета пережила и чуму, и холеру, и оспу, и тиф. Мы выжили. Пройдет и это.

Но мне все-таки кажется, что это – спланированная акция, связанная с падением цен на нефть, с выходом Великобритании из Евросоюза, с обнулением путинских сроков. Эти факторы мне кажутся взаимосвязанными.

Я думаю, что страны ЕС впервые столкнулись с тем, что каждая страна должна сама думать об охране собственных границ и граждан.

С.: Вы не первый раз в Португалии?

А.В.: Да, впервые я приехал в Португалию в 1983 году из Парижа. И влюбился в Лиссабон как в город фантастической культуры, город музеев и затем приезжал неоднократно.

В 1989 году был приглашен национальным балетом Португалии оформлять балет «Дон Кихот». Премьера была в театре Сан-Карлос, Национальной оперы и балета. Я создал и декорации, и костюмы (программки есть во всех архивах). Тогда португальские газетчики брали у меня интервью, а в России меня никто не знал.

В Португалию в ту пору пригласили на премьеру звезд Большого театра: народную артистку России Нину Ананиашвили, народного артиста России Алексея Фадеечева. Постановку осуществляли артисты Большого театра. На премьеру приехали журналисты Первого канала из России. Представители телеканала тогда отметили меня словами: «Он нам не подходит». Я, с одной стороны, обиделся, с другой – возгордился, что меня поставили на особый пьедестал. А теперь же все поменялось местами. Меня знает вся Россия, а в Португалии – только те, кто смотрит русское телевидение.

И с тех пор я приезжал сюда несколько раз. Есть школа Александра Васильева, в ней обучаются более 2000 студентов.

С.: Что особенно Вам понравилось?

А.В.: Впечатляет уровень жизни в Португалии. Почти все улицы страны вымощены знаменитой черно-белой плиткой, которую положили сто, а то и двести лет назад, и она лежит и не нуждается в замене или перекладке…

Впечатляет отношение к работе, любовь к труду. В Португалии это очень-очень заметно.

С.: Еще хотелось бы про выездные группы расспросить. Как можно в нее попасть?

А.В.: Это очень просто. Заходите на мой сайт – vassiliev.com.ru . Найдите графу – «Выездные школы», кликните, оплатите и добро пожаловать.

С нами ездят женщины от 15-ти лет до 85-ти лет. В школе есть женщины, которые ездили с нами уже 45 раз. Это – такой класс женщин, которые предпочитают хорошую компанию, хорошее настроение, общность интересов.

Сегодня мы ходили по антикварным лавкам, причем покупателем был я один, другие опасались. Люблю ходить на блошиный рынок, я купил уже целый чемодан.

С.: Какое португальское блюдо Вы попробовали и Вам понравилось?

А.В.: Больше всего понравились морепродукты. Здесь очень вкусные осьминоги. Правда, с некоторых пор, когда я прочел про интеллект осьминогов, я ем их с опаской. Оказывается, осьминоги могут найти выход, открыть банку... Рыбы мне кажутся более примитивными существами. Также запомнились катаплана, например, рис с рыбой типа паэльи.

С.: Я прочитала про Вас, что ни вино, ни кофе не пьете. Этими напитками славится Португалия. Неужели не попробуете?

А.В.: Мне очень нравится ликер из вишни, вино «Верде». Но употребляю алкоголь в очень ограниченных количествах. Бокал за ужином – этого достаточно.

Кофе – только тогда, когда надо делать какую-то ночную работу. Мой организм не приемлет кофеин. Я пью много чая, который для меня необходим. В основном «Эрл Грей».

С.: Кого из португальских дизайнеров, модельеров Вы хотели бы отметить?

А.В.: Если честно, я их не знаю. Они недостаточно известны в мире. Но я уверен, что в своей стране они в большом почете. Во всем мире знают, что португальцы самые знаменитые мореплаватели. А что касается искусства, то не многие знают даже Камоэнса. Не многие знают даже художников… Испанская культура вас несколько задавила. На мой взгляд, Веласкес, Гойя, Дали, Пикассо - это такие тузы, с которыми португальцы не могут сравниться.

С.: Но португальцев в пять раз меньше…

А.В.: Я прекрасно понимаю. Но у вас есть очень тонкая музыкальная связь с Россией. После Первой мировой войны в Португалии очень много гастролировала труппа Дягилева. И никто, мне кажется, этот факт не изучает.

Я люблю Лиссабон в преломлении фильма «Касабланка». Герои Ингрид Бергман и Хамфри Богарта мечтают попасть в Лиссабон, откуда в период Второй мировой войны был прямой рейс на Нью-Йорк.

С.: Какое впечатление произвели на Вас женщины в Португалии?

А.В.: У меня такое впечатление, что женщины здесь махнули рукой на моду. Отчасти это связано с тем, что в Португалии, в отличие от России, нет дефицита мужчин.

С.: Вы знаете семь языков. Трудно Вам давалось их изучение?

А.В.: Нет, достаточно легко. Я вырос в русско-польской семье, поэтому эти два языка дались легко. Я - гражданин Франции, естественно, знаю французский. Английский выучил в спец школе № 29 в Москве, знаю сербскохорватский, немного турецкий… Читаю лекции на четырех языках – английском, французском, русском и испанском.

С.: Вы столько уже сделали в жизни, я бы даже сказала, что этого хватит не на четыре жизни, как Вы сказали в одном из интервью...

А.В.: У меня огромная коллекция старинных костюмов, портретов, т.е. того, что связано с историей моды. Всего – полмиллиона предметов. При этом я не считаюсь богатым человеком, я состоятелен, но не богат. Считаю, что обладаю определенным талантом – я могу задешево купить дорогие вещи. Я оформил больше 120-ти спектаклей, написал свыше 30-ти книг, некоторые из них бестселлеры.

Могу считаться счастливым человеком – каждый божий день хотя бы один раз я думаю: «Боже, какое счастье жить». Помимо того, что я веду на Первом канале «Модный приговор», у меня есть бизнес – духи, фарфор, украшения.

С.: И в заключение – Ваши пожелания читателям «Слова».

А.В.: Находите радость во всем, старайтесь перековать ненависть в восхищение.

Прошлой осенью Александр Васильев стал кавалером ордена Святого Теотония. Орден и мантию Святого Теотония Александру Васильеву за вклад развитие культуры в Европе передали члены королевской семьи. А вручила Орден и мантию историку моды главная приоресса ордена в восточной Европе Елена Варик.

Орден Святого Теотония был основан в Португалии членами европейских королевских семей. В общей сложности их 700 человек, включая представителей династий потомков российских царей Романовых, испанских Бурбонов, грузинских князей Багратиони и других.