14 октября Португалия сыграет с Украиной.

Полузащитник Эвертона Андре Гомеш вызван в сборную Португалии вместо травмированного Виллиама Карвалью, сообщает официальный сайт местной федерации футбола.

Отмечается, что у игрока Бетиса возникли проблемы с мышцами, после результатов обследования тренерской штаб Португалии принял решение отпустить Карвалью в расположение клуба, пишет sportarena.com.

26-летний Андре Гомеш в нынешнем сезоне отыграл за Эвертон 5 матчей, но результативными действиями не отмечался.

За сборную Португалии полузащитник провел 29 матчей.

В пятницу Португалия дома сыграет против Люксембурга, а в понедельник команда Фернанду Сантуша в Киеве сразится с Украиной.