ARCO Lisboa 2018

В этом мероприятии примут участие более 40 международных галерей, отобранных организационным комитетом, которые представят - эксклюзивно или в контексте своей программы - художников, ведущих открытый и конструктивный диалог на творческой сцене Португалии.

Время проведения: с 17 по 20 мая

Место проведения: Cordoaria Nacional, Lisboa