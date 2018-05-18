ARCO Lisboa 2018
В мае в Лиссабоне состоится престижная ярмарка-выставка современного искусства «АРКО» (ARCO).
В этом мероприятии примут участие более 40 международных галерей, отобранных организационным комитетом, которые представят - эксклюзивно или в контексте своей программы - художников, ведущих открытый и конструктивный диалог на творческой сцене Португалии.
Время проведения: с 17 по 20 мая
Место проведения: Cordoaria Nacional, Lisboa
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