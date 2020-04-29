Армия Португалии дезинфицирует школы к открытию

Среда, 29 Апрель 2020 Португалия Португалия

Армия Португалии дезинфицирует школы к открытию

Португальские военнослужащие начали дезинфекцию школ по всей стране, чтобы подготовить их к открытию для учащихся двух последних классов средней школы.

Об этом сообщили в министерстве обороны Португалии в среду.

В операции будет задействовано около 400 военнослужащих, всего дезинфекция будет проведена в примерно 800 школах.

По сообщению государственной телекомпании RTP, ученикам 11 и 12 классов будет разрешено вернуться в школу 18 мая, пишет vestikavkaza.ru.

Школьные ассоциации и профсоюзы учителей призвали правительство предоставить им средства индивидуальной защиты и четкие инструкции со стороны органов здравоохранения, прежде чем занятия будут возобновлены, передает CNN.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Португалии COVID-19 превысило 24 тысячи, 948 человек скончались.

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