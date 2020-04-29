Армия Португалии дезинфицирует школы к открытию

Об этом сообщили в министерстве обороны Португалии в среду.

В операции будет задействовано около 400 военнослужащих, всего дезинфекция будет проведена в примерно 800 школах.

По сообщению государственной телекомпании RTP, ученикам 11 и 12 классов будет разрешено вернуться в школу 18 мая, пишет vestikavkaza.ru.

Школьные ассоциации и профсоюзы учителей призвали правительство предоставить им средства индивидуальной защиты и четкие инструкции со стороны органов здравоохранения, прежде чем занятия будут возобновлены, передает CNN.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Португалии COVID-19 превысило 24 тысячи, 948 человек скончались.