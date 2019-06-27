«Атлетико» предложил 126 млн евро за игрока сборной Португалии

Четверг, 27 Июнь 2019 Португалия Португалия

«Атлетико» предложил 126 млн евро за игрока сборной Португалии

«Бенфика» уведомила Комиссию по рынку ценных бумаг Португалии (CMVM) о предложении мадридского «Атлетико» по приобретению нападающего Жоау Фелиша.

В официальном письме сообщается, что испанский клуб предложил 126 млн евро за трансфер игрока. Отмечается, что в настоящее время предложение анализируется, пишет gazeta.ru.

Также представители «Бенфики» заявили, что предложенная сумма на 6 млн евро больше отступных, прописанных в контракте игрока, так как она включает в себя финансовые издержки, связанные с отсрочкой платежа.

В минувшем сезоне чемпионата Португалии Фелиш сыграл в 26 матчах, в которых забил 15 голов и отдал семь голевых передач.

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