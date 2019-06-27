«Атлетико» предложил 126 млн евро за игрока сборной Португалии

В официальном письме сообщается, что испанский клуб предложил 126 млн евро за трансфер игрока. Отмечается, что в настоящее время предложение анализируется, пишет gazeta.ru.

Также представители «Бенфики» заявили, что предложенная сумма на 6 млн евро больше отступных, прописанных в контракте игрока, так как она включает в себя финансовые издержки, связанные с отсрочкой платежа.

В минувшем сезоне чемпионата Португалии Фелиш сыграл в 26 матчах, в которых забил 15 голов и отдал семь голевых передач.