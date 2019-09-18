Авиакомпания Asiana Airlines запустит прямой рейс в Португалию

Среда, 18 Сентябрь 2019 Португалия Португалия

Авиакомпания Asiana Airlines запустит прямой рейс в Португалию

Южнокорейская авиакомпания Asiana Airlines запустит прямой рейс в Португалию.

Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, новый маршрут Инчхон — Лиссабон будет осуществляться два раза в неделю (по понедельникам и средам) в период с 28 октября по 25 марта 2020 года, пишет regnum.ru.

«С новым маршрутом мы сможем увеличить число рейсов в Европу, а также объем продаж, — сообщили представители Asiana Airlines. — В будущем мы продолжим запускать новые авиарейсы, чтобы повысить свою конкурентоспособность».

Известно, что с декабря 2019 года авиакомпания планирует запустить прямые рейсы в Каир (Египет) и Мельбурн (Австралия).

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