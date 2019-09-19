Авиакомпания Emirates продолжает набор бортпроводников в Португалии

Четверг, 19 Сентябрь 2019 Португалия Португалия

Авиакомпания Emirates продолжает набор бортпроводников в Португалии

На этот раз набор пройдет в Фару.

После посещения Лиссабона, Браги и Порту, представители авиакомпании Emirtes отправились в Фару, чтобы провести отбор бортпроводников для национальных и международных рейсов. Интервью со всеми желающими состоится 19 сентября в отеле «Фару» (Hotel Faro), который располагается на площади Praça Francisco Gomes. 

В сообщении компании говорится, что фирма обеспечивает жильем работников, проживающих в Дубае, сотрудники имеют право на страхование жизни и здоровья, кроме того, Emirates гарантирует 30-дневный отпуск. Средняя зарплата бортпроводника составляет 2290 евро в месяц без учета налогов.

Среди требований компаний — минимальный возраст 21 год, рост выше 1,6 метра, знание устного и письменного английского, школьное образование и отсутствие видимых татуировок. Кроме того, длина тела, стоя на цыпочках с вытянутой рукой, должна достигать 2,12 метра.

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