Авиакомпания Emirates продолжает набор бортпроводников в Португалии

После посещения Лиссабона, Браги и Порту, представители авиакомпании Emirtes отправились в Фару, чтобы провести отбор бортпроводников для национальных и международных рейсов. Интервью со всеми желающими состоится 19 сентября в отеле «Фару» (Hotel Faro), который располагается на площади Praça Francisco Gomes.

В сообщении компании говорится, что фирма обеспечивает жильем работников, проживающих в Дубае, сотрудники имеют право на страхование жизни и здоровья, кроме того, Emirates гарантирует 30-дневный отпуск. Средняя зарплата бортпроводника составляет 2290 евро в месяц без учета налогов.

Среди требований компаний — минимальный возраст 21 год, рост выше 1,6 метра, знание устного и письменного английского, школьное образование и отсутствие видимых татуировок. Кроме того, длина тела, стоя на цыпочках с вытянутой рукой, должна достигать 2,12 метра.