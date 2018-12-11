Азербайджанский велогонщик стал третьим в Португалии

Как сообщает Vzglyad.az, турнир категории 1 Международного союза велосипедистов завершился победой гонщика элитной сборной Азербайджана Сергея Омельченко.

С.Омельченко стал третьим в кейрине, удачно выступив на квалификационном этапе, получил лицензию в финал. На решающей гонке соревнующийся с двумя велогонщиками Испании и Канады, и со спортсменом из Италии, наш велосипедист прошел финишную линию третьим и был удостоен бронзовой медали турнира Анадиа.

Спортсмен из Италии Франческо Сеси сфинишировал первым, а велосипедист Испании Хосе Морено Санчез стал вторым, пишет vzglyad.az.

Завоеваннная на престижном турнире бронзовая медаль добавила в копилку нашего спортсмена 160 лицензионных очков к Олимпиаде-2020. Отметим, что согласно регламенту Международного союза велосипедистов, велогонщики выступающие в трековых велогонках за два года до Летних Олимпийских Игр, набирая рейтинговые очки на турнирах, получают лицензию на Олимпийские игры.