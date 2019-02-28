Байдарочник Сейя открыл сезон серебром на турнире в Португалии

Четверг, 28 Февраль 2019 Португалия Португалия

Байдарочник Сейя открыл сезон серебром на турнире в Португалии

Литовские гребцы приняли участие в предсезонных соревнованиях Nelo Winter Challenge, которые традиционно проходят в конце февраля.

В этом году туда съехались более 300 участников из 14 стран мира.

Изюминка Nelo Winter Challenge — в необычности предлагаемой дистанции. Например, спринтерские 150 метров, где соревновались сразу 130 байдарочников. Из шести представителей Литвы в финал А отобрались двое — Артурас Сейя и Миндаугас Мальдонис.

Вице-чемпион мира-2018 Сейя в финале уступил только испанцу Карлосу Аревало, Мальдонис финишировал шестым и остался без гонорара, который распределялся между обладателями первых пяти мест (за победу — 300 евро, за второе место — 200), пишет lt.sputniknews.ru.

За победу на другой дистанции — 1500 метров — боролись 163 гребца. Братья Миндаугас и Симонас Мальдонисы заняли 17-е и 19-е места соответственно.

До конца февраля литовские байдарочники продолжат подготовку к сезону в Португалии, а затем переберутся на сбор в Хорватию. Дома первые старты намечены 11-12 мая в Тракае, где литовские гребцы поборются за путевки на чемпионат Европы в Минске.

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