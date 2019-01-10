«Балтика» подписала игрока португальской команды

Как стало известно «Матч ТВ», вслед за полузащитником Никитой Глушковым, арендованным у «Урала», состав «Балтики» пополнят защитник Никита Лапин и атакующий хавбек Владислав Дрогунов.

25-летний Лапин известен по выступлениям за «Химки». В составе подмосковного клуба, поднявшись с ним из ПФЛ, он провел за два сезона в ФНЛ 62 матча, забив два мяча.

22-летний Дрогунов с 2015 году находился в системе «Авиша», обладателя Кубка Португалии-2018. За основу он, правда, провел всего два матча — его отдавали в аренду в сегунду B. В последнее время Дрогунов защищал цвета «Канелес Гайя», пишет news.sportbox.ru.

Напомним, что в «Балтике» зимой проходит перезагрузка с целью оптимизации платежной ведомости. Клуб расстается с большой группой игроков, чьи места займут новички. По нашим данным, сейчас идет переговорный процесс о расторжении контрактов с защитниками Сосланом Таказовым и Андреем Буйволовым. Первый уже присоединился к «Армавиру», а в услугах второго заинтересован «СКА-Хабаровск».