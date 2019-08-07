«Балтика» подтвердила переход нападающего «Витории Сетубал»

Среда, 07 Август 2019 Португалия Португалия

«Балтика» подтвердила переход нападающего «Витории Сетубал»

«Балтика» подтвердила переход нападающего португальской «Витории Сетубал» Альраде де Андреде Родригес.

Контракт рассчитан на три года.

Аллеф начинал профессиональную карьеру в бразильском «Санта Круз». В Португалии он с 2015 года. В прошлом сезоне нападающий провел во всех турнирах за основу «Сетубала» 19 матчей, забив 3 мяча и сделав 3 голевые передачи, пишет news.sportbox.ru.

Параллельно Аллеф выступал за команду U23, забив 14 мячей в молодежном первенстве Португалии.

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