«Балтика» подтвердила переход нападающего «Витории Сетубал»
«Балтика» подтвердила переход нападающего португальской «Витории Сетубал» Альраде де Андреде Родригес.
Контракт рассчитан на три года.
Аллеф начинал профессиональную карьеру в бразильском «Санта Круз». В Португалии он с 2015 года. В прошлом сезоне нападающий провел во всех турнирах за основу «Сетубала» 19 матчей, забив 3 мяча и сделав 3 голевые передачи, пишет news.sportbox.ru.
Параллельно Аллеф выступал за команду U23, забив 14 мячей в молодежном первенстве Португалии.