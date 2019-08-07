«Балтика» подтвердила переход нападающего «Витории Сетубал»

Контракт рассчитан на три года.

Аллеф начинал профессиональную карьеру в бразильском «Санта Круз». В Португалии он с 2015 года. В прошлом сезоне нападающий провел во всех турнирах за основу «Сетубала» 19 матчей, забив 3 мяча и сделав 3 голевые передачи, пишет news.sportbox.ru.

Параллельно Аллеф выступал за команду U23, забив 14 мячей в молодежном первенстве Португалии.