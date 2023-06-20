Банк Португалии прогнозирует профицит бюджета в 2024 году

Вторник, 20 Июнь 2023 Португалия Португалия

Банк Португалии прогнозирует профицит бюджета в 2024 году

В своем видении баланса бюджета BdP более оптимистичен, чем правительство республики.

Банк Португалии видит улучшение баланса бюджета быстрее, чем правительство, указывая на дефицит в размере 0,1% в этом году, за которым следует профицит в размере 0,2% с 2024 года.

В июньском экономическом бюллетене, представленном 16 июня в Лиссабоне управляющим банковского надзора Марио Сентено, учреждение впервые раскрывает прогнозы баланса бюджета, который, по его мнению, будет близок к балансу к 2025 году.

После дефицита валового внутреннего продукта (ВВП) в размере 0,4% в 2022 году BdP прогнозирует сокращение до 0,1% в 2023 году и профицит в размере 0,2% в последующие годы .

Прогноз учреждения во главе с бывшим министром финансов, впервые в истории демократии добившегося профицита бюджета, оказывается более оптимистичным, чем прогноз правительства, которое рассматривает на 2023 год сохранение дефицита на уровне 2022 года. и небольшое улучшение дефицита на 0,2% и 0,1% в 2024 и 2025 годах.

BdP также прогнозирует, что первичный баланс должен составить 2,5% в течение прогнозируемого горизонта, что все еще ниже 3,1%, зафиксированных до пандемического кризиса.

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