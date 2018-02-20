Белоруссию на Евровидении-2018 в Португалии представит Alekseev

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на результаты финала национального отбора на конкурс.

Сообщается, что представитель Белоруссии на Евровидении был определен во время трансляции финала по результатам голосования телезрителей и профессионального жюри, пишет russian.rt.com.

Алексееву вручили традиционную белорусскую награду - стилизованное сердце.