Белоруссию на Евровидении-2018 в Португалии представит Alekseev
Украинский певец Никита Алексеев (Alekseev) представит Белоруссию на конкурсе «Евровидение-2018», который состоится в Лиссабоне.
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на результаты финала национального отбора на конкурс.
Сообщается, что представитель Белоруссии на Евровидении был определен во время трансляции финала по результатам голосования телезрителей и профессионального жюри, пишет russian.rt.com.
Алексееву вручили традиционную белорусскую награду - стилизованное сердце.