Белоруссию на Евровидении-2018 в Португалии представит Alekseev

Вторник, 20 Февраль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Белоруссию на Евровидении-2018 в Португалии представит Alekseev

Украинский певец Никита Алексеев (Alekseev) представит Белоруссию на конкурсе «Евровидение-2018», который состоится в Лиссабоне.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на результаты финала национального отбора на конкурс.

Сообщается, что представитель Белоруссии на Евровидении был определен во время трансляции финала по результатам голосования телезрителей и профессионального жюри, пишет russian.rt.com.

Алексееву вручили традиционную белорусскую награду - стилизованное сердце.

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