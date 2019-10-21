"Бенфика" обыграла "Кова Пьедаде" в 3-м раунде Кубка Португалии

Понедельник, 21 Октябрь 2019 Португалия Португалия

Футболисты "Бенфики" разгромили клуб "Кова Пьедаде" в матче третьего раунда Кубка Португалии.

Встреча в Кова-да-Пьедаде завершилась победой "Бенфики" со счетом 4:0. По два мяча забили Пицци (45-я и 49-я минуты) и Карлос Винисус (64, 90), пишет РИА Новости.

"Бенфика" является соперником санкт-петербургского "Зенита" по групповому этапу Лиги чемпионов. Встреча команд в Санкт-Петербурге состоялась 2 октября и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля, ответная игра пройдет 10 декабря в Португалии.

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