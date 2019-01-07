"Бенфика" обыграла "Риу Аве" в чемпионате Португалии

Понедельник, 07 Январь 2019 Португалия Португалия

"Бенфика" обыграла "Риу Аве" в матче 16-го тура чемпионата Португалии по футболу.

Встреча, прошедшая на поле "Бенфики", завершилась со счетом 4:2. У хозяев по два гола забили Харис Сеферович (27-я, 70-я минуты) и Жуан Фелиш Секейра (31, 64). У гостей отличились Габриэльжиньо (17) и Бруно Морейра (20), пишет РИА Новости.

"Бенфика" с 35 очками идет на втором месте в турнирной таблице, на четыре балла отставая от "Порту", имеющего игру в запасе. "Риу Аве" (19 очков) – на десятом месте.

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