"Бенфика" обыграла "Тонделу" в восьмом туре чемпионата Португалии

Воскресная игра в Тонделе завершилась победой "Бенфики" со счетом 1:0. Гол на 19-й минуте забил Франсишку Феррейра. После восьми туров "Бенфика" набрала 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице, пишет РИА Новости.

"Бенфика" является соперником петербургского "Зенита" по групповому этапу Лиги чемпионов. Встреча команд в Санкт-Петербурге состоялась 2 октября и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля, ответная игра пройдет 10 декабря в Португалии.