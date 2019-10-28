"Бенфика" обыграла "Тонделу" в восьмом туре чемпионата Португалии

Понедельник, 28 Октябрь 2019 Португалия Португалия

Футболисты "Бенфики" на выезде победили "Тонделу" в матче восьмого тура чемпионата Португалии.

Воскресная игра в Тонделе завершилась победой "Бенфики" со счетом 1:0. Гол на 19-й минуте забил Франсишку Феррейра. После восьми туров "Бенфика" набрала 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице, пишет РИА Новости.

"Бенфика" является соперником петербургского "Зенита" по групповому этапу Лиги чемпионов. Встреча команд в Санкт-Петербурге состоялась 2 октября и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля, ответная игра пройдет 10 декабря в Португалии.

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