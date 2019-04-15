"Бенфика" обыграла "Виторию Сетубал" в матче чемпионата Португалии

Встреча, прошедшая на поле "Бенфики", завершилась со счетом 4:2. У хозяев дубль оформил Рафа Силва (1-я и 36-я минуты), еще по голу забили Жуан Фелиш (56) и Харис Сеферович (77). У гостей отличились Нуну Валенте (39) и Джондер Кадис (88, с пенальти). Хавбек "Бенфики" Пицци на 29-й минуте не реализовал 11-метровый удар, пишет РИА Новости.

"Бенфика" делит лидерство в чемпионате с "Порту" (по 72 очка), "Витория" – 13-я (31).