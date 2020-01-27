"Бенфика" победила "Пасуш де Феррейра" в матче чемпионата Португалии

Воскресная встреча в Пасуш-ди-Феррейре завершилась со счетом 2:0. Голы забили Рафа Силва (39-я минута) и Винисиус (47-я), пишет РИА Новости.

"Бенфика" продлила победную серию до 15 матчей и с 51 очком возглавляет турнирную таблицу чемпионата. "Пасуш де Феррейра", набрав 16 баллов, располагается на 16-й строчке.