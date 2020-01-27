"Бенфика" победила "Пасуш де Феррейра" в матче чемпионата Португалии

Понедельник, 27 Январь 2020 Португалия Португалия

Лиссабонская "Бенфика" одержал победу над клубом "Пасуш де Феррейра" в матче 18-го тура чемпионата Португалии по футболу.

Воскресная встреча в Пасуш-ди-Феррейре завершилась со счетом 2:0. Голы забили Рафа Силва (39-я минута) и Винисиус (47-я), пишет РИА Новости.

"Бенфика" продлила победную серию до 15 матчей и с 51 очком возглавляет турнирную таблицу чемпионата. "Пасуш де Феррейра", набрав 16 баллов, располагается на 16-й строчке.

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