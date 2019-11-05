"Бенфика" победила "Риу Аве" в матче чемпионата Португалии

Вторник, 05 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

"Бенфика" обыграла "Риу Аве" в матче десятого тура чемпионата Португалии.

Встреча в Лиссабоне завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Рубен Диаш (32-я минута) и Пицци (51-я).

"Бенфика" с 27 очками лидирует в таблице чемпионата Португалии, обгоняя на пять баллов идущий вторым "Порту", у которого есть игра в запасе, пишет РИА Новости.

Первый матч группы G Лиги чемпионов между "Зенитом" и "Бенфикой" прошел в Санкт-Петербурге 2 октября и завершился со счетом 3:1 в пользу российской команды. Вторая игра пройдет в Лиссабоне 10 декабря.

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